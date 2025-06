Bei der optimierten Preview von Gemini 2.5 Pro handelt es sich um eine allgemein verfügbare, stabile Version des Modells, die neue Maßstäbe setzen soll und auch für den großflächigen Einsatz in Unternehmen vorgesehen ist. Der Launch soll in einigen Wochen erfolgen und liefert interessierten Usern Zugang zu einem Modell mit noch besserer Programmierleistung und Top-Ergebnissen in Mathematik, Wissen und Problemlösungsfähigkeit, belegt durch starke Ergebnisse in anspruchsvollen Testverfahren:

The latest 2.5 Pro reflects a 24-point Elo score jump on LMArena, maintaining its lead on the leaderboard at 1470, and a 35-point Elo jump to lead on WebDevArena at 1443. It continues to excel at coding, leading on difficult coding benchmarks like Aider Polyglot. It also shows top-tier performance on GPQA and Humanity’s Last Exam (HLE), highly challenging benchmarks that evaluate a model’s math, science, knowledge and reasoning capabilities.