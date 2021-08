Der Dark Mode ist für viele User eine willkommene Option, um das Layout von Apps oder Web Apps anzupassen und dabei auch die Augen zu schonen. Für die meisten großen Apps gibt es schon lange die Möglichkeit, den Dunkelmodus einzustellen. Allerdings hat die Anwendung Google Maps mit dem Dark Mode lange auf sich warten lassen. Nachdem dieser für Maps im Herbst 2020 bereits für Android User eingeführt wurde, soll er nun endlich auch für iOS-Nutzer:innen zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich kommen noch neue Widgets für die App, die Shortcuts zu relevanten Orten oder der Suche ermöglichen.

Google hat bestätigt, dass in den kommenden Wochen der Dunkelmodus für die Maps-App bei iOS ausgerollt wird. Davon berichtet Jay Peters bei The Verge. Gegenüber dem Publisher erklärte Googles Presseteam:

To turn on dark mode, go to the settings menu, tap on dark mode, and then tap ‚on‘. And if you want Google Maps to flip between light and dark mode to match your system settings, you’ll be able to do that.