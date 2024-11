Langersehnt: Google Gemini wird um eine Memory-Funktion ergänzt. Damit kann der AI Chatbot Vorlieben und Kontexte speichern, um Interaktionen zu verbessern.

Der AI Chatbot Gemini wird bald um eine Memory-Funktion ergänzt. Mit dieser kann der Chatbot Informationen über Nutzer:innen und ihre Vorlieben speichern, um künftige Konversationen besser auf deren Bedürfnisse abzustimmen. Das Feature steht vorerst nur Abonnent:innen des kostenpflichtigen Google One AI Premium-Plans in der Webversion zur Verfügung. Mobile User müssen sich noch gedulden, bis die Apps für iOS und Android das Feature erhalten.

Die Memory-Funktion erlaubt es, Informationen dauerhaft zu hinterlegen. Egal, ob Essenspräferenzen, berufliche Anforderungen oder Reisewünsche. So kann Gemini etwa bei Restaurantempfehlungen den individuellen Geschmack berücksichtigen oder bei Reiseplänen automatisch ein Budget einbeziehen. Keine Sorge, die Daten sollen vertraulich behandelt werden, wie ein Google-Sprecher betont:

Your saved information is never shared or used to train the model.

Auch die Konkurrenz erinnert sich

Google ist jedoch nicht allein mit der Neuerung. Bereits Anfang 2024 führte OpenAI für ChatGPT eine ähnliche Gedächtnisfunktion ein. Diese steht inzwischen auch Nutzer:innen der kostenlosen Version zur Verfügung und erlaubt es, wichtige Informationen dauerhaft zu speichern. Das Feature funktioniert ähnlich wie bei Gemini, wobei auch hier Datenschutz und Transparenz im Fokus stehen.

Neben expliziten KI-Tools wie Gemini und ChatGPT hat auch der Messenger WhatsApp erste Memory-ähnliche Funktionen getestet. Diese Funktionen könnten den Austausch in Chats effizienter und dynamischer gestalten. WhatsApp plant, durch AI-gesteuerte Features wie Erinnerungsfunktionen, Status-Erwähnungen und verbesserte Tipp-Indikatoren die Benutzer:innenerfahrung zu optimieren.

Wie sicher sind Memory-Funktionen?

So praktisch die Memory-Funktionen sind, so wichtig ist es, Risiken im Blick zu behalten. Wie TechCrunch berichtet, könnten Hacker versuchen, falsche Erinnerungen in die Systeme einzuschleusen, um an sensible Informationen zu gelangen. Google und andere Provider setzen daher auf strenge Sicherheitsprotokolle und transparente Funktionen, die Nutzer:innen die volle Kontrolle über ihre gespeicherten Daten geben.

Sowohl bei Gemini als auch bei ChatGPT können User gespeicherte Informationen jederzeit löschen oder die Memory-Funktion deaktivieren. Temporäre Chats sind ebenfalls eine Option, um vollständig auf die Speicherung von Daten zu verzichten.