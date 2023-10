Googles große AI-Wette wird aller Voraussicht nach schon bald um zentrale Möglichkeiten ergänzt, die der Alphabet-Tochter im Wettbewerb mit OpenAI, Meta und Co. einen enormen Vorteil verschaffen könnten. Im KI-Kontext lieferte Google zuletzt unter anderem automatisch erstellte Assets in mehr Märkten für Google Ads, ein immenses Update für den KI-Bot Google Bard – inklusive Bilder-Upload und Maps-Verknüpfung – sowie die aufsehenerregende Möglichkeit, KI-Bilder direkt in der Suchleiste zu generieren. Jetzt offenbart ein Leak, dass Google mit dem fortschrittlichen KI-Tool Stubbs für Furore sorgen und mit dem umfassenden Einsatz des AI-Modells Gemini die Leistungsfähigkeit all der eigenen KI-Lösungen deutlich optimieren könnte.

Eine der geplanten KI-Neuheiten Googles nennt sich Stubbs. Davon berichtet der Entwickler Bedros Pamboukian auf Medium. Er bezieht sich auf einen Leak Googles und erklärt, dass Stubbs ein Tool ist, das direkt in Googles MakerSuite integriert werden soll. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die Entwickler:innen Raum gibt, um mithilfe generativer KI Prototypen zu erstellen.

Pamboukian schreibt, dass Stubbs die Erstellung von App-Prototypen über Prompts erlauben. Dabei muss kein Code eingesetzt werden. In der MakerSuite können die User Stubbs aber nicht nur erstellen, sondern auch optimieren und direkt launchen. Zudem sollen die Nutzer:innen die Stubbs anderer Entwickler:innen einsehen können. Der Autor des Beitrags stützt seine Beobachtung mithilfe von Screenshots aus dem Stubbs Interface.

Eine offizielle Angabe zum Test oder gar zu einem Roll-out-Datum für das Tool Stubbs gibt es vonseiten Googles bisher nicht. Wird das Tool aber ausgerollt, könnte es den App-Kreationsprozess stark verändern und Entwickler:innen mehr Spielraum für ihre App-Ideen bieten. Auch Apple plant nach Informationen von Marc Gurman und Bloomberg, generative KI-Lösungen für die Developer-Umgebung Xcode zu optimieren. Das würde Entwickler:innen ebenfalls dabei unterstützen, neue Apps zu kreieren. OpenAI wiederum lieferte zuletzt einige Updates für Developer und wird am 6. November beim DevDay weitere verkünden.

In seinem Bericht bezieht sich Bedros Pamboukian auch Googles KI-Modell Gemini. An Gemini sollen mehrere hundert Mitarbeiter:innen arbeiten. Google CEO Sundar Pichai erklärte kürzlich:

[…] Using the computational resources of Google, they’re focused on building more capable systems, safely and responsibly. This includes our next-generation foundation model, Gemini, which is still in training. Gemini was created from the ground up to be multimodal, highly efficient at tool and API integrations and built to enable future innovations, like memory and planning. While still early, we’re already seeing impressive multimodal capabilities not seen in prior models. Once fine-tuned and rigorously tested for safety, Gemini will be available at various sizes and capabilities, just like PaLM 2.