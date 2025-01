Der Einzelhandel erlebt einen bahnbrechenden Wandel: Künstliche Intelligenz wird nicht nur Abläufe effizienter gestalten, sondern auch das Einkaufserlebnis für Kund:innen nachhaltig verbessern. Auf der diesjährigen NRF 2025 präsentierte Google wegweisende KI-Technologien, die Händler:innen dabei helfen sollen, sich für die Zukunft zu rüsten. Besonders im Fokus: KI-Agents, smarte Produktsuchen und Technologien, die Online- und Offline-Shopping nahtlos miteinander verbinden.

Ein Schlüsselaspekt dieser Entwicklung ist Vertex AI Search für den Handel. Dank leistungsstarker Sprachmodelle wird die Produktsuche intelligenter und individueller. Ergänzt wird dies durch Connected Stores, eine Technologie, die mobile Geräte von Kund:innen mit Kassensystemen und anderen In-Store-Systemen vernetzt. Das Ergebnis? Ein Einkaufserlebnis, das reibungslos funktionieren und sowohl online als auch offline überzeugen soll.

Eine der bahnbrechendsten Google-Neuerungen ist Agentspace – eine Plattform, mit der Unternehmen KI-Agents erstellen können, die eigenständig Aufgaben übernehmen, lernen und sich anpassen.

Diese digitalen Assistentenzsysteme sind echte Gamechanger: Sie beantworten Fragen in Echtzeit, geben personalisierte Produktempfehlungen und begleiten Kund:innen durch den Kaufprozess. Gleichzeitig übernehmen sie Aufgaben wie Bestandsverwaltung, Kund:innenservice und Betrugsprävention, sodass sich Mitarbeitende auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren können. Google erklärt dazu:

Retailers can now use AI agents to personalize the customer experience by offering tailored product recommendations, answering questions in real-time and guiding shoppers through the buying process. AI agents can also streamline operations by automating tasks like inventory management, customer service and even loss prevention, allowing employees to focus on higher-value work.