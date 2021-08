Es ist einer der wichtigsten Bereiche in jeder App: Einstellungen. In dieser Sektion können User individuell entscheiden, wie und in welchem Maße sie eine Applikation nutzen möchten. Sollen beispielsweise Benachrichtigungen ausgeschaltet oder bestimmte Daten nicht geteilt werden, wird das über die Einstellungen festgelegt. Der Bereich sollte möglichst übersichtlich und intuitiv gestaltet sein. Deshalb hat Facebook für die eigene App ein Redesign der Settings Page eingeführt. Dieses soll dabei helfen, es Nutzer:innen noch einfacher zu machen, einzelne Einstellungen vorzunehmen und die passenden Kategorien dafür zu finden.

Wer die eigenen Facebook-Einstellungen ändern möchte, sollte nicht lange nach den richtigen Reitern für das Anliegen in der App suchen müssen. Das erklärt Facebook selbst in einem Blogpost, der vom Redesign der Einstellungsseite der App berichtet. Demnach werden keine der bisherigen Einstellungsoptionen entfernt. Allerdings reduziert Facebook die Zahl der Oberkategorien. Nach dem Redesign soll es derer nur noch sechs geben:

Diese wurden auch neu benannt. Dabei hat sich Facebook auf eigene Studien bezogen, die das Unternehmen im vergangenen Jahr durchgeführt hat. Analysen vom Verhalten der User und deren mentalen Modellen, die sich bei der Nutzung von Apps ableiten lassen, bilden die Grundlage für diese Anpassung in den Facebook-App-Einstellungen. So heißt es im Abstract zur übergeordneten Studie: