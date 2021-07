Facebook will eine neue digitale Welt schaffen, in der Menschen sich treffen, shoppen oder sogar arbeiten können. Um das sogenannte Metaverse einzuführen, will der Social-Konzern an der Verknüpfung verschiedener Facebook-Plattformen und Geräten arbeiten. Das Abrufen des eigenen Kontos auf unterschiedlichen, unabhängigen Devices hat Facebook bereits für WhatsApp eingeführt. Andrew Bosworth, Facebook Reality Labs (FRL) Chief, erklärt in einem Post:

FRL has been focused on building products that deliver presence across digital spaces for years. Today Portal and Oculus can teleport you into a room with another person, regardless of physical distance, or to new virtual worlds and experiences. But to achieve our full vision of the Metaverse, we also need to build the connective tissue between these spaces – so you can remove the limitations of physics and move between them with the same ease as moving from one room in your home to the next.