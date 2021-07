Viele WhatsApp User hatten Facebook bereits darum gebeten, eine Multi-Device Experience einzuführen, die ihnen die parallele Nutzung der App auf diversen Geräten ermöglicht. Dieser Bitte kommt das Social-Media-Unternehmen nun nach. In einem Blogpost erklärt Facebook:

With this new capability, you can now use WhatsApp on your phone and up to four other nonphone devices simultaneously — even if your phone battery is dead. Each companion device will connect to your WhatsApp independently while maintaining the same level of privacy and security through end-to-end encryption that people who use WhatsApp have come to expect.