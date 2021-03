Zu Beginn des Jahres sorgte der Launch von Clubhouse für einen Hype. Jede:r war auf der Jagd nach einem Invite und schließlich dem angesagtesten Raum. in den sozialen Netzwerken drehte sich einige Tage alles um die neue Audio-Only App. Doch eine Gruppe wurde dabei komplett außen vor gelassen: Android User. Denn Clubhouse gibt es bisher nur für iOS. Nun machen sich einige Hacker dies zu Nutze. Derzeit kursiert eine Clubhouse Android App im Netz, hinter der sich eine gefährliche Malware versteckt.

Der Anbieter eines Antivirus-Programms ESET entdeckte die Fake App, die sich als Android Version von Clubhouse ausgibt. Sie steht sich auf einer Website, die der echten Clubhouse Website stark ähnelt, zum Download bereit. Wird der Trojaner mit der App heruntergeladen, kann dieser auf die Log-in-Daten der Geschädigten zugreifen. Auf der Liste der möglicherweise betroffenen Services stehen Finanz-, Shopping und Social Media Apps wie Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, eBay und etwa 450 weitere. Mit einem Tweet macht ESET auf das Problem aufmerksam.

Malicious web claiming to offer #Clubhouse for Android spreads banking trojan Blackrock. It lures credentials from 458 apps – financial, cryptocurrency exchanges & wallets, social, IM and shopping apps. There is currently no official Clubhouse app for Android. #ESETresearch 1/2 pic.twitter.com/azlxjvIgNO

The website looks like the real deal. To be frank, it is a well-executed copy of the legitimate Clubhouse website. However, once the user clicks on ‘Get it on Google Play’, the app will be automatically downloaded onto the user’s device. By contrast, legitimate websites would always redirect the user to Google Play, rather than directly download an Android Package Kit, or APK for short,