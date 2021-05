Kaum eine Woche ist das Update auf iOS 14.5 von Apple verfügbar. Doch nun fordert der Tech-Gigant seine User auf, direkt auf iOS 14.5.1 zu updaten. Das liegt daran, dass in der neuen Betriebssystemversion von iOS Bugs festgestellt wurden. Die aktuellste Version fixt diese Sicherheitslücken und wird von Apple deswegen dringend empfohlen.

so das Unternehmen. Laut einem Post zu dem Update gibt es derzeit zwei WebKit Bugs. Nach Apples Angaben könnten die Sicherheitslücken bereits von Hackern genutzt werden. Ohne das Update sei es möglich, beliebigen Code auf den betroffenen Geräten auszuführen. Folgende Geräte sind von dem Problem betroffen und sollten geupdatet werden:

Zusätzlich hat Apple für ältere Geräte das Security Update iOS.12.5.3 herausgebracht. Deine Apple-Geräte kannst du über Einstellungen > Allgemein > Software Update auf den neuesten Stand bringen.

Auch in der App Tracking Transparency (ATT) ist es zu einem Fehler gekommen, der durch das Update behoben wird. User, die zuvor das Tracking durch Apps deaktiviert hatten, konnten, nachdem sie die Option wieder aktivierten, keine Anfragen von Apps erhalten. Den Fehler hatten einige User gemeldet:

