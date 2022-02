Eine der größten Ängste mancher Smartphone User ist, dass große Unternehmen wie Meta, Google und Apple heimlich mithören, wenn sie auf deren Apps – insbesondere solche mit Sprachinteraktionen – zugreifen. Obwohl es für solch Orwellsche Überwachung keine konkreten Anhaltspunkte gibt, kann es vorkommen, dass die App-Anbieter:innen versehentlich Interaktionen mit der Sprachassistenz aufzeichnen und speichern – die eigentlich nicht für das Unternehmen bestimmt waren. Ein Fall bei Apple zeigt, wie es dazu kommen kann.

Normalerweise können die User entscheiden, ob sie Unternehmen wie Apple und Google dabei helfen möchten, etwa deren Sprachassistenz zu optimieren, indem sie ihnen ihre Interaktionen mit Siri und dem Google Assistant zur Verfügung stellen. Grundsätzlich ist dabei ein Opt-out aber immer möglich. Allerdings gab es genau in diesem Kontext bei Apple einen Fehler, der dazu führte, dass die Funktion „Siri und Diktierfunktion verbessern“ bei einigen Usern automatisch eingeschaltet war. Selbst, wenn diese zuvor den Opt-out dafür gewählt hatten. Das Feature erlaubt Apple das Aufzeichnen, Speichern und Analysieren dieser Interaktionen.

Wie Jason Cipriani bei ZDNet berichtet, hat Apple den Fehler in Version iOS 15 gefunden. Daher werden User nach dem Update auf iOS 15.4 (das sich noch in der Betaphase befindet) unmittelbar gefragt, ob sie „Siri und Diktierfunktion verbessern“ aktivieren möchten oder nicht. Bereits bei der Version iOS 15.2 hatte Apple die Einstellung für die Funktion für viele User direkt deaktiviert. Und das Problem nach eigenen Angaben gelöst. Gegenüber ZDNet erklärte ein Mitglied des Presseteams:

With iOS 15.2, we turned off the Improve Siri & Dictation setting for many Siri users while we fixed a bug introduced with iOS 15. This bug inadvertently enabled the setting for a small portion of devices. Since identifying the bug, we stopped reviewing and are deleting audio received from all affected devices.