Amazon möchte jetzt mit Amazon Music auch in das Podcast-Geschäft einsteigen. Das Audioformat erlebte in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom und ist mittlerweile nicht mehr aus der Medienlandschaft wegzudenken. Allerdings teilen sich bisher Apple und Spotify die Poleposition auf dem Markt. Spotify machte Podcasts zu einem festen Eckpfeiler des Unternehmenserfolgs und launcht immer wieder neue Features oder schließt exklusive Verträge mit Creators ab. Jetzt hat der schwedische Streaming-Dienst allerdings das Nachsehen – zumindest, wenn es um ein neues Feature geht, das Amazon Music nun ausrollt.

Denn der Commerce-Konzern macht nun automatisch synchronisierende Podcast Transcripts verfügbar. Das heißt, User sind während sie einen Podcast hören in der Lage, das Gesprochene mitzulesen. Amazon möchte damit die Navigation durch eine Show vereinfachen. Kintan Brahmbhatt, Director of Podcasts at Amazon Music, erklärt:

You’re listening to an interview and say, ‘Oh yeah, they made a really good point. I could have bookmarked it, but I just want to go back to that section again,’ — or revisiting a show or revisiting some aspect of the show; it really helps customers to go back and forth and use that as a navigation tool more so than just read along.