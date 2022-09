Wer Amazons KI Alexa über ein Echo-Gerät im Shopping-Kontext etwas fragt, soll bald konkrete Antworten direkt von Brands erhalten. Das E-Commerce-Unternehmen stellte kürzlich auf der eigenen Konferenz Accelerate die Funktion Customers ask Alexa vor. Vor allem bei Fragen zu Produkten oder Produktkategorien im Amazon-Kosmos soll dieses Feature Abhilfe schaffen. Potentielle Kund:innen werden mit den passenden Marken in Verbindung gebracht, während diese im Prinzip werbliche Suchergebnisse liefern.

Auf dem eigenen Blog erklärt Amazon, dass Alexa künftig auf Fragen wie „Wie kann ich Tierhaare von meinem Teppich entfernen?“ Antworten auch von Marken bereitstellt, die selbst entsprechende Lösungen anbieten. Wenn derlei Fragen so gestellt werden, dass sie auch auf einzelne Produkte oder Produktfunktionen abzielen (können), sind Antworten von Marken eine Möglichkeit. Diese können dann ebenfalls Links zu deren Shops enthalten, was die Antworten quasi zu Ads macht.

Das neue Feature erscheint für Marken in der Seller Central, sofern sie bei der Amazon Brand Registry registriert sind. Mithilfe eines Self Service Tools können sie auf häufige oder für sie und ihre Produkte besonders relevante Fragen antworten.

Die Antworten werden durch Alexas Content-Moderations-Tool überprüft. Anschließend wählt Amazon die relevantesten Antworten aus, welche den potentiellen Kund:innen dann ausgespielt werden. Die Antworten von Marken werden diesen im Amazon-Kontext auch zugewiesen; dabei sind diese allerdings nicht gesponsert und auch nicht bezahlt. Rajiv Mehta, General Manager für Alexa Shopping bei Amazon, erklärt:

Amazon recognizes brands as experts on their products. With this new capability, we have made it easier for brands to connect with customers to help answer common questions and better inform their purchase decisions.