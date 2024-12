Entdecke, wie du mit weniger Budget, KI und neuen Ideen das Marketing revolutionierst. Jetzt ist die Zeit, von Träumen zu Taten zu kommen!

Die letzten Jahre verliefen nach dem Prinzip: „Was ist das Schlimmste, das wir uns vorstellen können?“ – auch in der Internet- und Marketing-Branche. In den Anfangszeiten des öffentlich zugänglichen Internets war es dagegen eher: „Was möchten wir haben? Können wir uns das bauen?“ Träume waren, alle Informationen der Welt für alle zugänglich zu machen. Über Entfernungen hinweg in Kontakt zu bleiben mit Gleichgesinnten – in Text, Bild und Video. Diese Träume wurden Wirklichkeit.

Und das ist immer noch möglich: die Welt so zu gestalten, wie wir sie haben wollen. Dafür braucht es allerdings mehr Mut, Vorstellungskraft, Engagement und Taten.

Weg also von „Twitter ist kaputt“ hin zu „Auf Bluesky kann ich das auch“. Weg von „TikTok verdummt und vereinsamt mich“ hin zu „Mal schauen, was die Nachbarn auf nebenan.de machen“. Für Marketing-Verantwortliche kann das bedeuten, das gekürzte Budget als Chance zu sehen. Plakativ gesagt: Nicht in allen Kanälen 20 Prozent sparen, sondern in allen Kanälen 40 Prozent sparen – und die Kanäle, in denen das nicht möglich ist, komplett weglassen. So können möglicherweise 50 Prozent eingespart werden, während 30 Prozent für neue Experimente genutzt werden können.

Ein Geheimtipp: Mit der richtigen Strategie und KI lassen sich derzeit etwa 40 Prozent mehr aus den Budgets herausholen.

Die Chance besteht also darin, nicht nur die gleiche Leistung wie zuvor zu erzielen, sondern plötzlich 30 Prozent mehr herauszuholen. Oder Neues zu testen, das vielleicht nicht funktioniert – ohne Verluste, dafür mit wertvollen Erkenntnissen.

Los geht’s mit drei Hoffnungs-Kategorien und zehn Thesen zur Umsetzung.

ChatGPT Search, © OpenAI via Canva

A) Gegen die Verzwergung des Marketings: Zeit für Größe und Mut!

„Die Verzwergung des Marketing“: Stable Diffusion via Cogniwerk.ai by Ralf Scharnhorst

1. Marktorientierte Unternehmensführung statt Rabattschlacht

Wenn Marketing nur noch daraus zu bestehen scheint, Rabatte zu bewerben, um kurzfristig Verkäufe zu erzielen, hat es seinen Zweck verfehlt.

Marketing ist ein Prinzip der Unternehmensführung, bei dem die Produktentwicklung am Markt ausgerichtet wird. Seine Aufgabe ist es, Innovationen und Produkte bekannt zu machen und neue Märkte zu erschließen.

2. Informationsfreiheit ist ein Menschenrecht, Journalismus eine unverzichtbare Säule der Demokratie

Wahlen dürfen nicht auf TikTok entschieden werden. Selbstverständlich müssen Abokonzepte und Micropayments weiterentwickelt werden. Doch auch Mediabudgets spielen eine Rolle beim Erhalt der Demokratie. Werbungtreibende sind zwar keine Mäzene, sondern investieren Geld für Wirkung. Dennoch müssen sie sich überlegen, wie sie ihren Beitrag zum Erhalt der Freiheit leisten können – jener Freiheit, die die Grundlage für das Bestehen ihres Unternehmens bildet.

3. Nachhaltiges Marketing: Verantwortung übernehmen, Innovation fördern, Konsum neu denken

Alle müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden: Konsument:innen, produzierende Unternehmen und Marketer. Warum wird nicht einfach der gesamte Strom für Werbung aus regenerativen Ressourcen bezogen?

Natürlich ist das nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit. Die Werbebranche muss unabhängiger davon werden, einfach nur Konsum zu fördern. Wir dürfen genauso dafür werben, dass weniger Billiges und Kurzfristiges konsumiert wird. Dass Konsument:innen langfristig mit ihren Marken so zufrieden sind, dass sie beispielsweise in Reparaturen statt in Neukäufe investieren. Dass sich nachhaltigere Innovationen durchsetzen.

Und im Rahmen des Marktplatzprinzips können wir dafür sorgen, dass der Wunsch der Konsument:innen nach nachhaltigen Produkten bei den Herstellern ankommt – wozu gibt es schließlich Social Media Reportings?

B) Was auf uns zukommt

4. Mehr Privacy nach Wunsch: WhatsApp ist das neue Facebook

Nur die Älteren posten noch auf Facebook Fotos mit der Einstellung „öffentlich sichtbar“. Für die Jüngeren haben WhatsApp-Gruppen Facebook ersetzt. Und auch WhatsApp ist ersetzbar – durch Messenger mit höheren Datenschutzstandards.

Für Werbungtreibende verlieren die sozialen Medien dadurch schleichend an Reichweite.