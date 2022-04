Gute Nachrichten für Content Creator: YouTube hat das Feature Super Thanks für alle Creator ausgerollt. Hiermit können diese direkte Zahlungen von Zuschauer:innen erhalten.

Wege, Dankbarkeit für den Content der liebsten YouTube Creator auszudrücken, gibt es viele. Wer mehr als nur einen netten Kommentar schreiben will, kann seine Wertschätzung künftig auch durch direkte Zahlungen bei favorisierten Videos zeigen. Denn YouTube hat das Feature Super Thanks, welches bislang nur in der Betaversion verfügbar war, nun für alle Creator ausgerollt.

Die Funktion wurde bereits im Februar 2021 angekündigt, damals noch unter dem Namen Applause. Nun ist Super Thanks für Content Creator im YouTube Partner Program in 68 Ländern – darunter auch Deutschland – verfügbar.

Zahlungen von bis zu 50 US-Dollar sind möglich

Zuschauer:innen können entscheiden, ob sie einen Beitrag von zwei, fünf, zehn oder 50 US-Dollar spenden wollen. Nachdem die Zahlung getätigt wurde, wird ein animiertes GIF angezeigt. Zusätzlich wird die Zahlung in einem deutlich sichtbaren, bunten Kommentar hervorgehoben, den Creator mit einem „Gefällt Mir“ oder einem Herz markieren können. Neu ist die laut YouTube viel angefragte Möglichkeit, den Kommentar zu personalisieren.

So kannst du auf YouTube Geld verdienen

Neben dem nun für alle Creator verfügbaren Feature Super Thanks gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, Content auf YouTube zu monetarisieren. Hierzu gehören etwa die ähnlichen Funktionen Super Chat und Super Stickers. Beim Super Chat können Zuschauer:innen eines Livestreams gegen eine Spende ihren Kommentar oben im Chat anpinnen lassen. Mit der Funktion Super Stickers können Viewer bunte Sticker erwerben, auch hier geht der Erlös direkt an die Creator.

YouTube-Partner:innen können aber auch auf traditionellem Wege, nämlich durch Werbung, Geld verdienen. Darüber hinaus können sich Creator durch Kanalmitgliedschaften ein stabiles monatliches Einkommen sichern. Einen detaillierten Überblick über alle Möglichkeiten, auf YouTube Geld zu verdienen, findest du hier.