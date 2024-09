Auf Android und iOS können User mobil jetzt YouTube Clips mit samt Timestamp teilen, den sie ganz simpel aktivieren können.

Du möchtest ein Video teilen, das bei deinem Gegenüber an einer ganz bestimmten Stelle abzuspielen beginnt? Das ist auf YouTube schon lange möglich. In der Desktop-Version der Plattform kannst du einfach ein Häkchen setzen und die Zeit auch manuell einstellen – was zudem über die URL ebenfalls möglich ist. Im Mobile-Kontext gibt es indes jetzt eine vereinfachte Sharing-Option für spezifische Videomomente.

Timestamp Sharing auf YouTube wird mobil vereinfacht

Einige App Researcher wie Saadh Jawwadh und Alessandro Antonucci sind bereits auf die Funktion gestoßen, auf die auch wir zugreifen können.