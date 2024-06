Derlei Formate sorgen dafür, dass die Fans und User auf eine andere Art und Weise angesprochen werden können als im Video, was für mehr Engagement und Verweildauer sorgen kann. Zu Beginn des Jahres begann die Videoplattform in diesem Kontext sogar mit der Integration eines Posts Only Feeds.

Die Beiträge können von allen Kanälen gepostet werden, es sei denn, diese stellen ein Konto mit Elternaufsicht oder einen speziell für Kinder gekennzeichneten Channel dar. Zudem schreibt Google als Hinweis:

Der Zugriff auf Communitybeiträge kann sich je nach Rolle deines Kanals ändern.

Posting-Ablauf und Übersicht der Posts

Wer einen Post erstellen möchte, muss lediglich auf das Plussymbol in der App oder das Kamera-Icon auf dem Desktop klicken. Im Draft-Modus können Creator dann mit den verschiedenen Optionen experimentieren, etwa eine Umfrage erstellen oder ein Quiz vorbereiten. Anschließend kann der Post direkt mit der Community geteilt werden. Wer einen Kanal abonniert hat, kann über neue Posts per Benachrichtigung informiert werden.

Im YouTube Studio können Kanalbetreiber:innen unter Inhalte all ihre Posts einsehen. Auch geplante und archivierte Beiträge sind einsehbar. Darüber hinaus können Creator die Kommentarfunktion für ihre Posts individuell verwalten. In einem dedizierten Blog Post teilt YouTube eine Reihe von Tipps für Posts.

Auf der YouTube-Startseite sind die Posts bisher noch nicht prominent integriert worden. Das könnte sich jedoch ändern, sollte das Format von vielen Creatorn genutzt werden und zu viel Interesse bei den Usern führen.