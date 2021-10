Einen Livestream der Lieblings-Creator oder -Brands schauen und währenddessen Produkte shoppen, die im Video angezeigt werden: Die Verschmelzung von Content und Commerce ist auch bei YouTube in vollem Gange. Nun hat die Plattform passend zur baldigen Festtagssaison eine Reihe neuer Live Shopping Events angekündigt. Die Livestreams starten Mitte November und bieten Zuschauer:innen unter anderem zeitlich befristete Sonderangebote, wie YouTube in einem Blogpost erklärt:

The YouTube Holiday Stream and Shop will kick off on November 15 with a week of shoppable livestreams. Fans tuning in will be able to score new products, unlock limited time offers, and get their product questions answered through live Q&A and polls with creators and other viewers.