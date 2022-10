One in a million: Mit individuellen Handles kannst du deinen YouTube Channel einfacher bewerben

Mit Handles können YouTube Creator ab sofort mehr Aufmerksamkeit für ihre Kanäle erzielen – denn das Feature ermöglicht es ihnen, ihre Channels und Videos einfacher in der App zu bewerben und so neue Zuschauer:innen zu aktivieren. YouTube erklärt:

Handles are a new unique identifier (example @youtubecreators) & ALL YouTube channels will have one. Your unique @handle will help people find & interact with you & your YouTube channel. And because handles are unique (unlike channel names), it’s easy to confirm if you’re engaging with the right person or not.

Handles können Menschen direkt mit deinen YouTube-Inhalten verbinden, ähnlich wie es bei Twitter, TikTok, Instagram und Co. der Fall ist. Dein persönliches @handle fungiert überdies auch als eindeutige Channel URL und bietet somit eine neue spannende Branding-Option. Zuvor waren benutzer:innendefinierte Kanal-URLs lediglich Creatorn mit 100 Abonnements vorbehalten; ab sofort liefert YouTube diese Möglichkeit allen Ersteller:innen. Außerdem ermöglichen Handles es, Kanäle in Kommentaren, Community-Beiträgen und Videobeschreibungen zu erwähnen – was ebenfalls mehr Reichweite bringen könnte. YouTube sagt:

For example, creators can be shouted out in a mention in comments or tagged in the title of a recent collab, helping them increase visibility and reach with new audiences.

YouTube Handles erschweren es Betrüger:innen, Replikationskanäle zu erstellen

Doch Handles dienen nicht nur dazu, Channels und YouTube-Inhalte zu bewerben. Sie sollen auch dabei unterstützen, Copycat Channels, also Kanäle, die bewusst andere Kanäle kopieren, oft unter Verwendung desselben Namens, zu entlarven. In diesem Kontext beschränkt YouTube auch die Anzahl an Sonderzeichen für Kanalnamen, da Betrüger:innen diese häufig für replizierte Channels nutzen. Indem YouTube gewährleistet, dass jeder Kanal ein eindeutiges @handle erhält, das direkt beworben werden kann, macht das Unternehmen es gleichzeitig Betrüger:innen schwer, Replikationskanäle zu erstellen und User zu täuschen.

So kannst Handles deinem YouTube-Kanal Handles zuweisen

YouTube erklärt, dass Handles in den nächsten Wochen ausgerollt werden. YouTuber können bis zum 14. November 2022 selbst einen @handle auswählen. Navarra zeigt auf Twitter, wie User auf Handles hingewiesen werden und wie du entsprechend YouTubes Aufforderung deinem Kanal einen eigenen @handle zuweisen kannst.

© Matt Navarra (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zu einer größeren Ansicht)

© Matt Navarra

Danach beginnt YouTube damit, Kanälen, basierend auf dem Namen, individuelle Handles zuzuweisen. Diese können jedoch im Nachhinein noch geändert werden. Dein @handle wird automatisch auch zu deiner URL, sofern du nicht bereits eine benutzer:innendefinierte URL hast, während alle bisherigen URLs für deinen Channel auf deinen neuen Kanal umgeleitet werden.