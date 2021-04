Die Videoempfehlungen bei YouTube sollen Usern direkt Content vermitteln, der ihnen wahrscheinlich gefällt – ohne dass sie diesen aktiv suchen müssen. Auf diese Weise soll die langfristige Zufriedenheit der User gewährleistet werden. Das führt schließlich auch zur stetigen Rückkehr der Nutzer:innen. Damit insbesondere Creator verstehen, wie der Algorithmus der Videoplattform die Empfehlungen inzwischen generiert, teilte Rachel Alves, Product Manager bei YouTube Discovery, in einem Creator Insider Video ausführliche Insights.

Im Video ruft Alves Creator dazu auf, ihre Publika zu verstehen. Das sei wichtiger als ein Expert:innenstatus in den Bereichen Analytics oder Algorithmen. Dennoch ist es für die Creator interessant zu wissen, dass YouTube inzwischen bei Videoempfehlungen mit einem anderen Schwerpunkt optimiert als noch vor zehn Jahren. Noch 2011 wurde aufgrund von Klicks und Views weiterempfohlen. Doch das konnte zu Clickbait oder reißerischen Titeln und Thumbnails führen. Daher setzt YouTube seit etwa 2015 verstärkt auf die Zufriedenheit bei Viewern und die Seriosität von Kanälen. Dabei bevorzugt YouTube beispielsweise den Content von seriösen Leitmedien insbesondere für News, während die Plattform Content an der Grenze zur Gewaltverherrlichung weniger gut bewertet.

Auch die Viewtime wurde zu einem wichtigen Faktor. Rachel Alves sagt:

How much time somebody spends watching a video or channel is much more indicative of the quality of the content, because if you spend more time watching something, it’s more likely that you’re going to be interested in it.