Die Messaging App von Facebook hat die Chat-Optionen für User optimiert. Mit neuen Wallpapern können einzelne Chats personalisiert werden.

Die User Experience bei WhatsApp wird weiter verbessert. Zumindest werden die Optionen in Bezug auf die Chat-Verwaltung variabler gestaltet. Denn WhatsApp lässt dich jetzt einzelne Chats mit Wallpapern personalisieren. Nach den jüngst vorgestellten ablaufenden Nachrichten ist das ein weiteres Feature, mit dem User ihr Messaging stärker an ihre Bedürfnisse anpassen können. Außerdem könnte WhatsApp durch diese Optionen die Verweildauer der User in der App erhöhen und den Status als größter Messaging-Dienst festigen. Immerhin nutzen über zwei Milliarden User WhatsApp.

Neue Wallpaper-Galerie, Doodle Wallpaper und verschiedene Wallpaper für den Dark Mode

Das neue WhatsApp Feature erlaubt es dir, jedem Chat ein spezifisches Wallpaper zuzuweisen. Auf diese Weise kannst du die Unterhaltungen auch thematisch oder nach Launen visuell einordnen. Zusätzlich können die Wallpaper dir dabei helfen, die Chats schon rein visuell mit Personen oder Gruppen zu assoziieren. Zwar mag das für User nur eine Spielerei sein, doch WhatsApp erweitert damit die Möglichkeiten, die App persönlicher zu gestalten – und dort Zeit zu verbringen. So können Nutzende beispielsweise die Farben der voreingestellten Doodle Wallpaper verändern oder ab demnächst auch Bilder aus aller Welt – mit Landschaften oder Architektur darauf – einstellen.

Und für alle Dark Mode Fans gibt es auch gute Neuigkeiten. Denn WhatsApp hat sowohl für den Bright als auch den Dark Mode eigens Designs in dedizierten Alben bereitgestellt. Schließlich wurde auch die Suche nach Stickern, die die Chats kreativer machen sollen, vereinfacht. So kann nach Kategorie gesucht werden und via Text oder Emoji. Die neuen Features sollen diese Woche global ausgerollt werden. Dann kannst du sie direkt testen. Im Video von WhatsApp bekommst du schon einen Vorgeschmack, wie die Wallpaper und die damit personalisierten Chats aussehen: