Mosseri bezieht sich im Reel nicht auf die Platzierung von Links in der Bio, sondern auf den expliziten Hinweis „Link in Bio“, der unter Creatorn und Marken weitverbreitet ist – und offensichtlich doch keinen negativen Einfluss auf die Reichweite hat. Der Instagram-Chef kommentiert das Gerücht wie folgt:

That is not true. You’re more than welcome to say link in bio. It will not affect your reach one way or the other.