Eine neue Studie von Magna Global, einer Einkaufsorganisation von Interpublic-Mediaagenturen, zeigt, dass immer kürzere Video Ads zu einer hohen Engagement Rate und und zu mehr Effektivität dieser führen. Für die Untersuchung wurden die Interaktionen mit mehr als 7.700 Video-Kampagnen analysiert. In dem Report heißt es:

In the early days of short video ads, they were primarily effective at generating awareness and less so when it comes to persuasiveness. Today, however, both short and long video ads have the ability to impact metrics across the purchase funnel. The change can be attributed to the rise of short form premium content, creative tailored for short form viewing, and advertisers simply getting better at communicating in short ads.