Viele Plattformen nutzen einen blauen Haken als Verifikations-Symbol. Auch TikTok hat sich das Icon ausgesucht, um bestimmte Accounts zu markieren. Doch jede Plattform hat ihre eigenen Regelungen für die Vergabe des begehrten Abzeichens. Wir erklären, was die Verifizierung bedeutet und welche Accounts den blauen Haken auf TikTok bekommen.

Ungleich dem, was viele aus dem blauen Haken machen, ist dieser kein Abzeichen für besonders gute Inhalte. So betont TikTok:

A verified badge means that TikTok has confirmed the account belongs to the user it represents.