Mit Pre-Roll Ads können Werbetreibende ihre Anzeigen Video Content auf Twitter vorschalten. Diese beliebte Ad-Form wird in über 200 Content-Partnerschaften mit FOX Sports, Buzzfeed, NBCUniversal und anderen gern genutzt. Um die Funktion weiter nach vorne zu bringen, launcht Twitter nun neue Tools, die die Handhabung und Ausspielung der Pre-Roll Ads erleichtern sollen, davon berichtet SocialMediaToday.

Zunächst launcht Twitter die sogenannten Curated Categories. Mit diesen soll es Brands erleichtert werden, ihre Video Ads mit Content auszuspielen, der dazu passt. Twitter erklärt:

Our Curated Categories include niche topics like light-hearted content, football, basketball, soccer, or gaming personalities and allow advertisers to run their pre-roll against video content from publishers covering the topic of choice. The publishers included in each of our Curated Categories are always hand-selected by Twitter teams for their relevance and conversation driving ability within their category’s topic, ensuring a deeper level of contextual alignment for brands.