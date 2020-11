Unternehmen können ihr Marketing an einige Events und Aktionstage anpassen. Twitter veröffentlicht zu diesem Zweck einen Event-Kalender für den November.

Während die meisten dem Ende dieses Jahres entgegenfiebern, stehen bis 2021 noch einige Events auf dem Kalender, die in keiner Content-Planung übergangen werden sollten. Die letzten zwei Monate des Jahres sind gefüllt mit Feiertagen, die vor allem auf den Einkauf von Geschenken ausgerichtet sind. Twitter hat als Unterstützung zur Planung von Content und Promotions einen Kalender für den November herausgebracht.

Black Friday, World Kindness Day und mehr

Auf diesem sind die größten Ereignisse des Monats der Black Friday und Cyber Monday. Für Unternehmen mit einem internationalen Publikum dürfte auch das hinduistische Lichterfest Diwali wichtig sein. Auch der World Kindness Day findet im November statt, was in diesem Jahr mehr Aufmerksamkeit generieren dürfte als in den vergangenen Jahren.

Aufgrund der aktuellen US-Wahlen ist außerdem der Start des Movembers etwas untergegangen. Die Aktion wurde 2003 von zwei Australiern gestartet, die damit auf Männerkrankheiten aufmerksam machen wollten. Sie hatten sich mit einigen Freunden darauf geeinigt, ihr Gesicht Anfang November glattzurasieren und dann den ganzen November über einen Bart wachsen zu lassen. Wann immer sie auf ihre Gesichtsbehaarung angesprochen wurden, verwiesen sie auf die Kampagne. Besonders auf Social Media wird die Aktion jährlich zelebriert und ist der ideale Zeitpunkt, um zum einen auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen. Zum anderen kann ein Unternehmen sich hier eventuell persönlicher zeigen, indem jemand selbst mitmacht.

Selbst wenn solche Aktionstage nicht in die Planung von Kampagnen passen und Unternehmen sich eher auf wesentliche Feiertage konzentrieren möchten, bietet der Event-Kalender von Twitter eine gute Übersicht und macht deutlich: Bis Weihnachten sind es nur noch 49 Tage. Es wird also allerhöchste Zeit, das eigene Marketing auf die Weihnachtszeit anzupassen.