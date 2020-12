Helle Aufregung bei Twitter Usern: Das soziale Netzwerk hat mit den Tests zum neuen Audio Only Feature Space begonnen. Die neue Funktion orientiert sich dabei stark an der App Clubhouse. Ausgewählte User können über Twitter ab sofort mit einer Gruppe anderer Nutzenden Audio Messages teilen.

aye we’re live! what up y’all, we’re the team behind Spaces––a small experiment focused on the intimacy of the human voice🧵

Twitter User aus der Testgruppe können Squad über ein lila Icon neben der Fleets Bubble nutzen. Die Social App erklärt:

The human voice can bring a layer of connectivity to Twitter through emotion, nuance and empathy often lost in text. We see this with voice tweets and voice DMs. sometimes 280 isn’t enough, and voice gives people another way to join the conversation.