Um die neuen Features nutzen zu können, müssen sich Account-Inhaber:innen mit ihren Business-Informationen anmelden. Auch Personen, die bereits Zugang zum Ads Account haben, müssen vor der Nutzung der neuen Business Settings neu eingeladen werden.

Nachdem die Social-Plattform Usern mit dem globalen Roll-out der Professional Accounts und dem Test einer „Co-Autor“-Funktion wie bei Instagram mehr Optionen zur Kooperation und Business-Optimierung geliefert hat, kommen nun neue Funktionen für die Advertiser auf der Plattform hinzu. Diese erinnern etwas an die Möglichkeiten, die Meta im Facebook Ads Manager bietet. Sie dürften Werbetreibenden jedoch langfristig zugutekommen; und könnten auch die Werbeeinnahmen von Twitter ankurbeln. Im vergangenen Jahr konnte Twitter mit Ads 1,41 Milliarden US-Dollar einnehmen – 22 Prozent mehr als noch 2020. Dazu erklärte CEO Parag Agrawal:

Our strong 2021 performance positions us to improve execution and deliver on our 2023 goals. We are more focused and better organized to deliver improved personalization and selection for our audience, partners, and advertisers.