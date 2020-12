Reverse-Engineering-Expertin Jane Machun Wong entdeckte ein neues Feature auf der Kurznachrichtenplattform, das für viele User hilfreich sein könnte. Denn ab sofort zeigt Twitter an, ob die Gefahr für einen Nutzenden besteht, seinen Verification Badge, also den blauen Haken, zu verlieren. Wong teilte die Entdeckung des neuen Überprüfungs-Features via Screenshots in der Social-App:

On Twitter, the company I don’t work for, you can check whether you risk losing your verification badge by going to: https://t.co/oKyKq1OkJp pic.twitter.com/UHflqpWJQy

Die Reverse Engineering kommentierte unter ihrem Tweet, dass das Feature allerdings einen Bug hätte. Auch User, die sich nicht verifiziert haben, würden benachrichtigt werden, dass sie bald ihren blauen Haken verlieren oder ihn bereits verloren haben. Wong schreibt dazu:

Being told you’ve lost your verification badge when you never had one is like being rejected by a company you’ve never applied to