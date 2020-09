Im vergangenen Juni führte Twitter eine neue Funktion ein. In einem Pop-up wurden User vor dem Retweet eines Artikels darauf hingewiesen, wenn sie diesen noch nicht geöffnet hatten. Sie wurden aufgefordert, diesen zu lesen, bevor sie ihn teilen. Da User teilweise Inhalte aufgrund ihrer Headline teilen, ohne sich näher mit dem Inhalt auseinandergesetzt zu haben, befand Twitter dies für einen guten Weg, um die Ausbreitung von Desinformationen einzudämmen. Nun, etwa drei Monate nach Einführung des Features für Android User, zieht Twitter eine Bilanz und veröffentlicht die Zahlen zur Auswirkung des Pop-ups.

Untersucht wurde, wie effektiv die Aufforderung war und wie sich das User-Verhalten in den Monaten verändert hat.

📰 More reading – people open articles 40% more often after seeing the prompt

📰 More informed Tweeting – people opening articles before RTing increased by 33%

📰 Some people didn’t end up RTing after opening the article – which is fine! Some Tweets are

best left in drafts 😏