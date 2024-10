Ein Feature Update für die Untertitelung von Videos erleichtert Creatorn auf TikTok die Arbeit und sorgt eventuell für mehr Watchtime.

Wer die so wichtigen Untertitel für TikTok-Videos auffälliger gestalten und dem eigenen Style entsprechen kreieren möchte, greift in der Regel auf zusätzliche Tools wie CapCut zurück. Doch jetzt bietet TikTok ersten Creatorn eine Möglichkeit, um die Untertitel (Captions) individueller zu gestalten – und das direkt in der Editierfunktion der App.

Auch ohne CapCut ansprechende Untertitel auf TikTok erstellen

Der Social-Media-Experte Jonah Manzano hat das Feature entdeckt und weist auf Threads darauf hin; wobei er ein YouTube-Video verlinkt, in dem er die neue Funktion selbst demonstriert.