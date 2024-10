Auch Sängerin Billie Eilish nutzt das neue Flip Story Feature auf TikTok, wie die Videoplattform im offiziellen Newsroom-Artikel verrät. In ihrer Story präsentierte sie exklusive Vorher-Nachher-Aufnahmen zur Vorbereitung auf ihre Tour Hit Me Hard and Soft. Diese Form des Storytelling sorgt für mehr Interaktivität und stärkt die Bindung zwischen Artists und Fans. Bereits im Mai 2024 hatte TikTok gemeinsam mit Billie Eilish ein In-App-Erlebnis gestartet, das die Veröffentlichung ihres Albums feierte. Zusätzlich dazu können sich User auf weitere spannende Inhalte der Sängerin freuen, wie TikTok sagt:

TikTok is also toasting Billie Eilish by launching a new in-app experience throughout the North American leg of HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR. Each week, fans can complete tasks to unlock rewards, including a special tour-themed profile frame & exclusive content from Billie.