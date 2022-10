Um die Anzeigenleistung und -verwaltung für Marketer zu verbessern, führt TikTok eine automatisierte Prozesslösung ein.

TikTok arbeitet kontinuierlich daran, Marketern mehr und reichweitenstärkere Werbemöglichkeiten auf der Entertainment-Plattform zu bieten, mit Erfolg: Marketer platzieren beispielsweise Influencer-Kampagnen immer mehr auf TikTok statt auf Facebook und Co.

Maschinell statt manuell: „Smart Performance Campaign“ für TikTok Marketer

Eine neue Prozesslösung namens „Smart Performance Campaign“ ermöglicht eine auf maschinelles Lernen basierte automatisierte Ausrichtung und Optimierung von TikTok-Anzeigen. TikTok erklärt diesbezüglich im Rahmen der Ankündigung:

Smart Performance Campaign is our first end to end automation solution that leverages machine learning to optimize for best performance and marketing goals. In order to reach the right people and maximize results, Smart Performance Campaign is designed to run performance campaigns at scale, while reducing the number of manual steps to drive results.

Maschinelles Lernen erlaubt es Plattformen wie TikTok, Marketern automatisierte Kampagnenlösungen zu ermöglichen. Solche können die Anzeigenverwaltung einfacher und erfolgreicher gestalten; und zwar mithilfe von „vollständigen Hands-off“-Prozessen. TikTok erläutert:

Through leveraging machine learning, getting started with Smart Performance Campaign is as easy as it sounds. All you need is a marketing objective, budget, country, and creative assets to begin.

Wer profitiert von TikToks „Smart Performance Campaign“-Lösung?

Die Herausforderung für Social- und Entertainment-Plattformen besteht darin, Marketer davon zu überzeugen, auf automatisierte Kampagnenprozesse zu vertrauen. Daher betont TikTok etwa durch den Namen „Smart Performance Campaign“, dass dieses System vor allem durch Intelligenz überzeugen würde und verbesserte Kampagnenergebnisse erzielen kann – und zwar einfacher und schneller als es manuell möglich wäre.

TikTok ergänzt in diesem Kontext, dass sich Smart-Performance-Kampagnen vor allem für Werbetreibende eignen, die neu auf TikTok sind sowie für Marketer, die keine personellen Ressourcen für ein umfangreiches Kampagnenmanagement haben. Auch hochleistungsorientierte Werbetreibende sowie Gaming Marketer können von dieser Lösung profitieren.

80 Prozent der Smart-Performance-Kampagnen übertrafen manuell eingerichtete Ads

Außerdem verweist TikTok auf einen bereits durchgeführten Test, bei dem App-Werbekampagnen, die mithilfe dieses neuen Prozesses verwaltet wurden, besser abgeschnitten haben als diejenigen, die manuell ausgerichtet und optimiert wurden. Zum Experiment erläutert TikTok:

One of our early adopters, Bolt, took part in testing Smart Performance Campaign to see how it performed in boosting acquisition of new riders in South Africa. Bolt ran a 14-day A/B test campaign with Smart Performance Campaign that lowered CPA by 27% and generated 40% more purchase actions. To continue the success, Bolt has rolled out Smart Performance Campaign across additional markets including the UK, Spain, Sweden, Romania, and Portugal.

Ab wann sind Smart Performance Campaigns verfügbar?

Die Funktion „Smart Performance Campaign“ befindet sich zurzeit noch in der Roll-out-Phase, zum jetzigen Stand können noch nicht alle Marketer auf die Lösung zugreifen. Laut TikTok wird diese Ende Oktober weltweit für Android-App-Werbekampagnen verfügbar sein, der Roll-out für iOS- und Website-Kampagnen folgt später in diesem Jahr.