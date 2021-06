TikTok experimentiert derzeit mit einer Erweiterung für Content Creator in der App. Mit TikTok Jump können die Videos auf der Plattform um Content von Drittanbietern erweitert werden. Alle Creator, die Teil des Creator Funds sind, können bereits darauf zugreifen, weitere sollen bald folgen.

Built by third-party providers, Jumps are mini-programs and services that creators can link to within their videos. Users around the world can click these links to explore recipes, take quizzes, discover useful learning tools and much more, creating more dynamic and practical experiences for our community,