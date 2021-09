„Make TikToks not ads“ lautet das Credo der beliebten Kurzvideo-App, wenn es darum geht, wie Businesses ihre Inhalte erfolgreich auf der Plattform promoten können. Das macht TikTok nun einfacher als zuvor. Nachdem die App das neue Feature mit ausgewählten Brands testete, rollt sie die „Promote“-Option nun für alle Business Accounts aus. In einem Video auf dem @tiktokforbusiness Account stellt das Team die neue Funktion vor.

Promote is a NEW advertising tool that lets *anyone* amplify their existing TikToks without having to leave the app! #tiktokmarketing

Erfahrenen Facebook- oder Instagram-Nutzer:innen wird das Feature bekannt vorkommen. In den Apps ist es als „Hervorheben“ oder „Boost“ bekannt und funktioniert genau so wie nun auf TikTok. User können, sofern das Feature für sie freigeschaltet ist, bestehende TikToks promoten, das heißt, sie in Ads umwandeln. TikTok erklärt:

Starting this month, Promote is available to help businesses reach more people and grow their community with their TikTok videos. With Promote, you can turn any organic TikTok video into an ad, directly within the app. You can start reaching new audiences, build a following, and drive traffic to your business website.