In einem Beispiel-Screenshot zeigt der Social-Media-Experte Jonah Manzano auf Threads, dass sich unter anderem Antworten wie „Thank you for your interest! How can we help you today?“ oder „Thanks for reaching out! Can you provide more details about your inquiry?“ nutzen lassen. Diese Texte sind offenbar anpassbar und unterstützen eine professionellere Kommunikation.

Gerade für Unternehmen, die TikTok verstärkt im Rahmen von Social Media Customer Service einsetzen, bietet dieses Feature Potenzial. Es ergänzt damit die wachsende Tool-Landschaft, mit der TikTok sich zunehmend als Marketing- und Commerce-Plattform positioniert. Erst kürzlich hatte TikTok auch den Ad Assistant und die Content Library eingeführt, um Werbetreibenden den Einstieg zu erleichtern.

Neue soziale Nähe mit Connect Now

Auch auf das noch stärker Community-orientierte Feature Connect Now macht Jonah Manzano auf Threads aufmerksam. Damit können Nutzer:innen per Bluetooth gezielt andere Personen in ihrer Nähe finden. In der App erscheint dazu ein neuer Menüpunkt unter „Find Friends“. Wer Connect Now aktiviert, erhält auf einer dynamischen Oberfläche Hinweise darauf, welche TikTok-Nutzer:innen sich im unmittelbaren Umkreis befinden und kann diese direkt kontaktieren.