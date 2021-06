TikTok will Unternehmen jetzt unter die Arme greifen und gibt ihnen daher die Möglichkeit, einfach eine Befragung der Nutzer:innen durchzuführen. So sollen Brands einen besseren Einblick in die Wünsche und Vorstellungen der User bekommen. Mithilfe einer Brand Lift Study, die Unternehmen über eine promotete Kampagne bei TikTok schalten können, soll die Befragung der Community künftig stattfinden. Werbetreibende können hierbei bis zu vier Fragen stellen. Die Nutzer:innen haben mehrere Antwortoptionen, aus denen sie auswählen können. Die Umfragen werden den Usern künftig zwischen den anderen Clips auf der For You Page angezeigt. TikTok erklärt:

As we continue to scale and evolve to meet the needs of our brand partners, we work hard to ensure that they can access pertinent data that shows value and drives sales on and off the platform. We are excited to introduce TikTok Brand Lift Study (BLS), a first-party measurement solution for advertisers. […] TikTok BLS helps to empower advertisers with actionable data to shift, improve, and segment resources towards impactful campaigns and efforts.