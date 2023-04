Scoop from @dwhate and @SydneyKBradley : TikTok is quietly rolling out affiliate commissions for influencers in its US shopping program https://t.co/inSotYFrmY

So funktioniert TikToks neues Affiliate-Programm

Creator, die an dem Affiliate-Programm von TikTok teilnehmen, können Produkte in Videos und Livestreams vermarkten. Für getätigte Verkäufe erhalten sie eine Provision, die in der Regel zwischen ein und 20 Prozent beträgt. In einem TikTok-Video bewarb Max Milton beispielsweise ein 29-US-Dollar-Notebook der Einzelhandelsmarke Revolve, die schon früh an der Einführung des TikTok Shops in den USA beteiligt war. TikTok-Inhalte, die Partner:innenschaften ermöglichen, sind mit dem Vermerk „provisionsberechtigt“ gekennzeichnet, ähnlich dem TikTok Tag „bezahlte Partnerschaft“, der am Ende von Werbevideos erscheint.

Creator können auch einen Link zu Produkten in einem separaten „Showcase“ Tab auf ihren TikTok-Konten einfügen. Miltons Follower können auf ein einzelnes Produkt klicken, etwa auf eine LED-Lichtleiste von Teckin im Wert von 25,10 US-Dollar, um anschließend über den TikTok Shop einen Kauf zu tätigen. Maddy Jewell, eine Erstellerin mit 51.000 TikTok Followern, kennzeichnete Revolve-Produkte in einem Video-Post im März ebenfalls als „provisionsfähig“ und warb für ein ähnliches Live Shopping Event. Ein Mitglied von TikToks Presse-Teams sagte gegenüber Business Insider:

TikTok Shop has been in testing since early November and while it’s still early in the testing phase and we’re continuing to invite brands and merchants to test and learn from our community, we can confirm the TikTok affiliate program is part of this test.

TikTok versucht weiterhin, Social Shopping in den USA und Europa zu etablieren

TikToks Vorstoß in das In-App Affiliate Marketing für Creator kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Entertainment-Plattform. Sie versucht, den Social-Shopping-Erfolg der chinesischen Schwester-App Douyin nachzuahmen. Denn Live Shopping ist in asiatischen Märkten sehr beliebt und Apps wie WeChat, Taobao Live und Chinas TikTok-Pendant Douyin profitieren laut eines Berichts von CNBC enorm von dieser Entwicklung. Social Commerce ist somit eine wichtige Einnahmequelle für Douyin, weshalb der TikTok Shop für die Muttergesellschaft ByteDance eine hohe Priorität hat. TikTok testet die Shop-Funktionen bereits seit Monaten in anderen Ländern wie Indonesien und Großbritannien.

Laut einer Untersuchung der Financial Times im Juni 2022 war die Einführung bestimmter Shop-Funktionen, wie etwa Live Commerce, in Großbritannien und Europa chaotisch. Bei der Einführung von TikTok Shop für US-Nutzer:innen könnte das Unternehmen aus einigen der früheren Pannen lernen.

Denn Social Shopping hat sich in den USA nur langsam durchgesetzt, und einige große Tech-Unternehmen haben es nicht geschafft, den Erfolg asiatischer Social-E-Commerce-Marktplätze zu reproduzieren. Instagram hat zum Beispiel einige Shopping-Bemühungen gestoppt, darunter das Affiliate-Programm für Creator und Live Shopping. Doch die meisten großen Tech-Unternehmen geben ihren Traum vom Social Shopping noch nicht auf. So hat YouTube Ende vergangenen Jahres damit begonnen, Product Tags für Shorts zu testen.

TikTok bietet verschiedene Anreize, um für den TikTok Shop in den USA zu werben

Viele der Produkte, die derzeit in den digitalen Schaufenstern des TikTok Shops in den USA erhältlich sind, werden zum Beispiel zu ermäßigten Preisen angeboten. Die User können auch Gutscheine anwenden, um die Preise zu senken, wie etwa einen 30-Prozent-Neukund:innen-Gutschein. TikTok subventioniert diese Rabatte ganz oder teilweise, um das Programm zu fördern, so zwei Seller auf dem Marktplatz gegenüber Business Insider.

Provisionsanreize für Influencer, die für TikTok Shop-Artikel werben, könnten ebenfalls dazu beitragen, dass die Funktion in den USA an Fahrt gewinnt. Einige Marken, wie etwa TubShroom, setzen Provisionssätze von bis zu 20 Prozent an, um Creator zu gewinnen, so Solyman Najimi, Präsident der Juka Innovations Corporation, die TubShroom besitzt. Die Provisionssätze für die Creator im Programm werden von den Verkäufer:innen ausgewählt und gemeinsam ausgehandelt, sagte der TikTok-Sprecher gegenüber Business Insider.

Juka Innovations hat noch keine Influencer angeworben, um die eigenen Produkte auf TikTok zu bewerben. Andere Verkäufer:innen experimentieren ebenfalls mit dem Affiliate-Programm von TikTok Shop, sagen aber, dass es noch nicht viele Influencer gibt, die es nutzen. Raffi Arslanian, Inhaber der Kerzenmarke Thompson Ferrier, die ein Geschäft in der 5th Avenue in New York hat, erklärt:

There aren’t that many people in the mix that are either affiliates who have jumped on board, or brands like me who have made themselves available for influencers. I’ve signed up for it, but it’s still in the so early stages.

