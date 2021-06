Damit User in der Instagram Story einen Swipe up Link einbauen können, müssen sie über 10.000 Follower haben oder verifiziert sein. Instagram experimentiert jetzt mit einem neuen Feature, das allen Usern die Verwendung von Links erlauben könnte.

Die Social-Plattform limitierte in der Vergangenheit beständig das Verlinken von Inhalten, die die User aus der App führen. So kann nur ein Link in der Profil-Bio verwendet werden und auch das Swipe up Feature in der Story ist nicht für alle Nutzer:innen verfügbar. User, die in ihren Stories zu einer Website verlinken möchten, müssen mindestens 10.000 Follower haben oder verifiziert sein. Das könnte sich nun allerdings ändern. Denn Instagram startete einen offiziellen Test, der das Einbauen von Links in der Story für alle User ermöglicht.

Vorab sei gesagt: Dabei handelt es sich nicht um die klassische Swipe-up-Funktion, die Instagram im Rahmen des Tests für alle verfügbar macht. Die Social-Plattform experimentiert mit einem neuen Link Sticker. Ist dieser in der Story eingebaut, gelangen User über einen einfachen Klick auf die angegebene Website.

Die neuen Link Sticker in der Instagram Story im Test, © Instagram

Doch kein Swipe up Feature für alle? Instagram beobachtet Reaktionen auf den neuen Sticker

Gegenüber dem Online-Portal The Verge sagte Vishal Shah, Head of Product bei Instagram, dass der Umgang mit dem neuen Link Sticker genaustens beobachtet wird. So wird analysiert, wofür die kleine Testgruppe das neue Feature verwendet und ob ein übermäßiges Verlinken heraus aus der App stattfindet. Auch ob Spam oder die Verbreitung von Desinformationen durch das neue Feature zunimmt, beobachtet die Plattform. Sollte Instagram mit den Ergebnissen der Analyse nicht zufrieden sein, würde der Link Sticker laut Shah nicht ausgerollt werden. Allerdings würde der Head of Product dies sehr bedauern. Das Feature befindet sich in einer fortgeschrittenen Testphase und Shah betont:

That is the sort of future system we would like to get to. And that’s what we hope to roll out, if we’re able to make this work.

Der Test ist nur für die Stories angedacht. Verlinkungen in anderen Content-Bereichen wie dem Feed oder Reels soll es vorerst nicht geben.