Es ist so weit. Nach Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn und Twitter könnte nun auch Spotify Stories einführen. Bisher ist das Feature nur in einer Playlist des Streaming-Anbieters zu finden, wobei Engadget berichtet, die Stories auch in weiteren Playlists entdeckt zu haben. Noch können jedoch nicht alle User das neue Feature sehen. Spotify Stories funktionieren dabei wie die Stories auf jeder der anderen Plattformen. Sie finden sich über dem Playlist-Titel und lassen sich mit einem Klick öffnen. Mit Tippen auf den linken oder rechten Bildschirmrand navigieren User sich durch die kurzen Videos. In der Christmas Hits Playlist von Spotify ist die Funktion für die meisten User schon freigeschaltet. Twitter User @TmarTn teilte auf Twitter, wie die Spotify Stories aussehen:

In diesen teilen einige der Künstler und Künstlerinnen, deren Lieder in der Playlist enthalten sind – unter anderem Jennifer Lopez, Meghan Trainor, Kelly Clarkson und Pentatonix – ihre liebsten Weihnachtserinnerungen und die Inspiration zu ihren Songs. In einem Statement Engadget gegenüber bestätigte der Streaming-Dienst den Test, gab jedoch nicht an, dass die Stories in naher Zukunft umfassend ausgerollt werden sollen. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte:

At Spotify, we routinely conduct a number of tests in an effort to improve our user experience. Some of those tests end up paving the path for our broader user experience and others serve only as an important learning. We have no further news to share on future plans at this time.