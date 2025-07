Werbetreibende auf Spotify können jetzt über zwei automatisierte Buchungskanäle Zugang zu Premium-Werbeplätzen erhalten – auch in beliebten Original-Formaten wie „Kaulitz Hills“ oder „Wissen Weekly“. So lassen sich neue Reichweiten mit Zugang zu rund 170 Millionen monatlich aktiven Nutzer:innen erschließen.

Große Neuigkeiten für Werbetreibende auf Spotify: Sie erhalten erstmalig Zugriff auf Premium-Podcast-Werbeplätze über zwei neue Buchungskanäle, die es ihnen ermöglichen, noch mehr Hörer:innen von noch mehr Shows zu erreichen. Das Podcast-Werbeinventar bietet Advertisern nun Zugang zu insgesamt rund 170 Millionen monatlichen Usern und über sieben Millionen Podcasts weltweit. Die Buchung kann über den Spotify Ads Manager oder den Spotify Ad Exchange erfolgen – die automatisierten Werbetechnologien sollen die Ad-Schaltung vereinfachen, während Flexibilität und Kontrolle erhalten bleiben.

Werbeplatz bei Fest & Flauschig?!

Über die Self-Service-Plattform des Spotify Ads Manager können Advertiser jeder Größe nun auch Premium-Werbeplätze von Original Podcasts und lizenzierten Podcasts von Spotify in Anspruch nehmen. Bislang war nur der Zugriff auf Podcasts innerhalb des Spotify Audience-Netzwerks möglich. Damit erhalten auch kleine Marken die Möglichkeit, Hörer:innen großer Shows zu erreichen – dazu gehören beliebte Podcasts wie Fest & Flauschig, Kaulitz Hills oder Wissen Weekly.

Podcast Ads im Spotify Ads Manager, © Spotify (mit einem Klick aufs Bild gelangst du zur größeren Ansicht)

Der Zugang zu den Premium-Werbeplätzen über die Self-Service-Plattform ist für Werbetreibende in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien möglich. Programmatische Einkäufer:innen in denselben acht Ländern sowie in Indien, Schweden, Brasilien und Mexiko können zudem über Spotify Ad Exchange auf das Premium-Podcast-Werbeinventar zugreifen. Werbetreibende können Spotify Ad Exchange, kurz SAX, aktuell über The Trade Desk, Google Display & Video 360 und Magnite nutzen; weitere Digital Service Provider sollen folgen. Seit der Ankündigung des SAX-Buchungs-Tools ist die Zahl der Werbetreibenden, die Spotify Ad Exchange nutzen, um 64 Prozent gestiegen, so die Plattform.

Spotify präsentiert beim ersten Spotify Advance Event neue Ad-Lösungen wie SAX und Gen AI Ads, © Spotify

Die Bereitstellung des Premium-Podcast-Werbeinventars für Spotify Ad Exchange und den Spotify Ads Manager bietet Werbetreibenden jetzt also noch mehr Möglichkeiten, die stetig wachsende Podcast-Audience auf Spotify zu erreichen. Und letztere könnte bald noch mehr Zeit auf der Plattform verbringen – denn Spotify hat kürzlich den Launch einer der meistgefragten Podcast-Funktionen angekündigt.