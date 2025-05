Besonders hilfreich: Bei ausgewählten Empfehlungen liefert Spotify einen kurzen Hinweis darauf, warum gerade diese Inhalte interessant sein könnten – etwa aufgrund bisheriger Hörgewohnheiten oder thematischer Vorlieben. Neben neuen Podcast-Formaten wird durch das jüngste Update auch die Entdeckung neuer Folgen von Lieblings-Podcasts erleichtert. Nutzer:innen behalten so leichter den Überblick über ihre aktuellen Favoriten und verpassen keine spannende Episode mehr.

Die App wird damit noch mehr zum persönlichen Podcast Scout. Sie schlägt dir gezielt neue Formate vor und erleichtert das Entdecken. Außerdem baut Spotify die Möglichkeiten zum Austausch weiter aus. Kommunikation und Interaktion stehen stärker im Fokus. Die Plattform entwickelt sich immer mehr in Richtung soziales Medium – weg vom reinen Streaming, hin zu Community und mehr Miteinander. Dazu investiert Spotify in neue Funktionen wie ein eigenes Create-Menü, ähnlich wie bei Instagram. Das haben wir auch in unserem Artikel zu Spotifys Weg zum Socia Media Hub aufgezeigt.

© Spotify via Canva

Erste Rückmeldungen zeigen laut Spotify, dass die Updates Wirkung zeigen. Nutzer:innen speichern häufiger Inhalte, sind aktiver in der App unterwegs und stoßen auf mehr Formate, die sie wirklich interessieren.

Entdecke deinen nächsten Lieblings-Podcast – direkt auf der Startseite

Die Suche nach neuen, passenden Formaten zählt laut Spotify zu den meistgeäußerten Wünschen der Podcast Community. Mit dem aktuellen App Update macht die Plattform genau diesen Prozess intuitiver – und platziert personalisierte Podcast-Empfehlungen dort, wo sie am meisten auffallen: direkt auf der Startseite.

So präsentiert Spotify personalisierte Podcast-Empfehlungen direkt im neuen Home Feed der App, © Spotify

Unterhalb der persönlichen Verknüpfungen zeigt Spotify ab sofort kuratierte Vorschläge für Audio- und Video-Podcasts an, die sich mit nur einem Klick abspielen oder speichern lassen. Bei ausgewählten Empfehlungen ergänzt die Plattform sogar Hinweise, warum gerade dieser Inhalt gut zu den bisherigen Hörgewohnheiten passt – etwa thematisch oder stilistisch.

Das Ziel der neuen Funktion: Nutzer:innen sollen einfacher die perfekte Mischung aus bereits bekannten Lieblingsformaten und spannenden neuen Podcasts finden. Gleichzeitig profitieren auch die Creator: Ihre Inhalte werden sichtbarer auf der Startseite platziert, was ihnen bessere Chancen bietet, von neuen Hörer:innen entdeckt zu werden und direkt mit ihrer Zielgruppe in den Austausch zu kommen. Laut Spotify sind die Neuerungen bereits weltweit in der Einführung.

Ein zentraler Ort für alles, was du hörst: Der neue Following Feed

Mit dem Following Feed schafft Spotify endlich das, was viele sich schon lange wünschen: eine Übersicht aller neuen Episoden aus den abonnierten Podcasts. Statt sich durch die Startseite oder einzelne Formate klicken zu müssen, finden Hörer:innen nun gebündelt, was wirklich neu ist – direkt im Home-Bereich der App.

Im neuen Following Feed bündelt Spotify alle neuen Episoden aus abonnierten Podcasts, © Spotify

Spotify selbst beschreibt die Neuerung als eine der meistgewünschten Funktionen und erklärt dazu:

We’re bringing all of your favorite podcast episodes from the shows you follow into one place within the Podcasts Following feed.

Das klingt zwar pragmatisch – ist aber tatsächlich ein deutliches Zeichen für eine neue Plattformlogik. Spotify will künftig nicht mehr nur Inhalte anzeigen, sondern den Nutzer:innen gezielt Orientierung bieten. Übersichtlichkeit wird so zum strategischen Erfolgsfaktor: Wer sich schneller und gezielter zurechtfindet, bleibt länger – und streamt letztlich auch mehr.

Direkte Empfehlungen im Podcast

Was bringt das neue Feature im Alltag wirklich? Es spart Hörer:innen vor allem Zeit und macht Podcast-Empfehlungen deutlich praktischer. Stell dir vor, du hörst ein Interview, in dem ständig spannende Bücher, Serien oder andere Podcasts erwähnt werden. Bisher musste man solche Tipps mühsam mitschreiben oder später danach suchen – jetzt erscheinen passende Empfehlungen, sofern sie verlinkt werden, direkt unter der Folge. Mit einem Klick kannst du sie abspielen oder speichern. So gehen interessante Empfehlungen nicht mehr unter, sondern werden zum festen Bestandteil des Hörerlebnisses.

Mithilfe der Funktion In this episode werden Themen, Empfehlungen und Links direkt in der Podcast-Folge angezeigt, © Spotify

Auch für Werbepartner:innen bietet das große Vorteile: Marken, Produkte oder Veranstaltungen, die im Podcast erwähnt werden, lassen sich jetzt direkt mit einem Spotify-Link hinterlegen. Das heißt, statt umständlicher Codes oder weiterführender Werbung können Hörer:innen direkt aus der App heraus mehr erfahren oder sogar kaufen. Für Werbekund:innen ist das ein echter Gewinn, weil die Integration viel natürlicher wirkt als klassische Werbespots – und direkt im inhaltlichen Zusammenhang steht.

Für Podcast Creator eröffnen sich ebenfalls neue Möglichkeiten. Sie können weiterführende Inhalte, exklusive Angebote oder Events direkt in der Episode verlinken. Wer etwa eine Live-Tour plant oder ein passendes E-Book anbietet, platziert diese Infos nun einfach im Episodenbereich. Die Community kann mit einem Klick interagieren oder mehr erfahren – ohne die App verlassen zu müssen. So werden Podcasts zum Dreh- und Angelpunkt für weiterführende Inhalte und intensivere Markenbindung.

Und: Alles bleibt im Spotify-Kosmos. Hörer:innen müssen nicht mehr in anderen Apps nach Empfehlungen suchen, sondern finden alles an einem Ort. Das erhöht die Verweildauer, macht Werbewirkung besser messbar und sorgt für ein rundes Nutzungserlebnis.

Im größeren Kontext zeigt sich: Spotify will mehr sein als nur eine Streaming App. Mit Features wie diesen entwickelt sich die Plattform zu einem Ort, an dem kuratierte Inhalte, smarte Marketing-Möglichkeiten und interaktive Hörerlebnisse nahtlos ineinandergreifen – und Podcasting ein echtes Upgrade erhält.

Podcast-Kommentare 2.0: Spotify will mehr Community-Austausch

Mit dem neuen Kommentarbereich für Podcasts führt Spotify Thread-Kommentare und Emoji-Reaktionen ein. Das bringt nicht nur mehr Struktur in die Kommentarspalte, sondern soll auch die Interaktion zwischen Hörer:innen und Creatorn auf das nächste Level heben. Über Spotify for Creators können Hosts selbst bestimmen, ob und wo Kommentare zugelassen werden. Die Kontrolle bleibt also bei den Macher:innen.

Die Idee dahinter: Mehr echte Diskussionen, weniger anonyme Einzeiler. Für Nutzer:innen wird das Community Feeling gestärkt, sie können gezielter auf Themen reagieren oder sich an Diskussionen beteiligen. Creator wiederum haben mehr Möglichkeiten, direkt mit ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten – oder eben auch Grenzen zu setzen.

Allerdings zeigt sich bei genauerem Hinsehen auch eine strategische Einschränkung: Die Möglichkeit zur Moderation und individuellen Steuerung der Kommentarfunktion sorgt zwar für mehr Sicherheit und Schutz vor Trollen, schränkt aber gleichzeitig die Offenheit des Diskurses ein. Spotify bleibt in der Rolle des Gatekeepers: Die Plattform bestimmt die Spielregeln, entscheidet über Sichtbarkeit und Sichtbarkeitsgrenzen. Zudem wirft das neue System Fragen zur Diversität der Meinungen auf. Wenn Hosts gezielt Kommentare unterdrücken oder filtern können, besteht die Gefahr einer Echokammer, in der kritische Stimmen und kontroverse Diskussionen weniger Raum bekommen. So bleibt unklar, ob die neue Kommentarstruktur tatsächlich zu mehr Austausch führt – oder am Ende doch eher zur Steuerung von Interaktion im Sinne der Plattform und ihrer Content-Strategie.

Unterm Strich: Spotify setzt ein Zeichen für mehr Community Features und schafft einen moderierten Raum für Austausch. Ob das Potenzial für echte, lebendige Diskussionskultur damit ausgeschöpft wird, bleibt jedoch abzuwarten. Insbesondere im Hinblick auf Plattformregeln, Meinungsvielfalt und die tatsächliche Offenheit für kontroverse Themen.

Audio, Video, Community: Spotify denkt Podcasts neu

Wie konsequent Spotify seine Podcast-Strategie weiterentwickelt, wurde in unserem Gespräch mit Saruul Krause-Jentsch, Head of Podcast bei Spotify, mehr als deutlich. Ob Partner Program, Video-Podcast-Boost oder neue Werbestrategien – Spotifys Vision ist klar: Die Plattform versteht sich längst als Ökosystem im Multiformat und verändert damit das Podcast-Spiel grundlegend.

Im Interview mit OnlineMarketing.de – und in unserer aktuellen Digital Bash Podcast-Folge – erklärt Krause-Jentsch, wie Spotify Monetarisierungslogiken neu denkt, warum die Plattformästhetik eine zentrale Rolle spielt, welche Formate 2025 besonders gefragt sein werden und was Creator jetzt wirklich brauchen. Vor allem setzt Spotify auf das Zusammenspiel von Audio, Video und Community: Formate sollen noch sichtbarer und erlebbarer werden, und sowohl Hörer:innen als auch Creator profitieren von neuen Tools zur Vernetzung und Interaktion.

© Prateek Katyal – Unsplash (Änderungen wurden vorgenommen via Canva)