Ergänzt wird dieser strategische Kurs durch den weiterentwickelten KI-DJ, der personalisierte Musikwünsche in Echtzeit umsetzt. Was 2023 als experimentelles Feature begann, hat sich zu einer dialogorientierten Funktion entwickelt – und unterstreicht Spotifys Ambitionen, Nutzer:innen aktiv ins Musikerlebnis einzubinden.

Von der Playlist zur Plattform: Interaktive Nutzung im Zentrum

Mit dem neuen Create-Menü rückt Spotify das soziale Musikerlebnis weiter in den Fokus. Es wurde kürzlich in der App getestet. Ob gemeinsame Jams, AI-Playlists, kollaborative Mixe oder persönliche Vibes: Nutzer:innen werden zu aktiven Co Creator ihres Sounds. Der Social-Experte Chris Messina deutete auf Threads an, dass dies ein „Prelude to the Spotify social network“ sein könnte. Ein Hinweis auf die wachsende Verbindung von Musik, Identität und Interaktion.

Diese Social-Logik ergänzt Spotify durch Features wie Blend, Collaborative Playlists und den KI-DJ. Der erstellt nicht nur personalisierte Sessions, sondern versteht inzwischen auch Sprachbefehle. So entsteht ein Ökosystem, in dem Musik geteilt, kommentiert und gemeinsam erlebt wird – situativ, kreativ und sozial.

Schon im November 2024 hatte Spotify einfache Sharing-Funktionen für TikTok und Instagram eingeführt. Damit lassen sich Audioinhalte direkt in Stories oder Reels posten. Ein früher Hinweis auf den Social-Kurs – und ein Schritt, um Reichweite über Plattformgrenzen hinaus zu ermöglichen.

In Kombination mit dem Create-Menü und neuen KI-Features wird Spotify so immer mehr zu einem Ort, an dem Musik Ausdruck von Persönlichkeit, Kreativität und digitaler Gemeinschaft ist.

© Spotify via Canva

Musik auf Zuruf – in Echtzeit personalisiert

Ab sofort können Premium User in über 60 Ländern, allerdings bislang nur auf Englisch, direkt mit Spotifys KI-DJ interagieren. Die Funktion basiert auf natürlicher Spracheingabe und ermöglicht es, Wünsche wie „Play me some cry-in-the-car songs“ oder „Give me electronic beats for a midday run“ zu äußern. Die Umsetzung erfolgt sofort – auf Basis individueller Hörgewohnheiten, redaktioneller Expertise und KI-gestützter Mustererkennung.