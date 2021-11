Was soll ich nur posten? Diese Frage stellen sich nicht nur Social-Media-Anfänger:innen, sondern auch echte Profis. Wir haben für dich 70 Inspirationen für deinen nächsten Post gesammelt.

Soziale Netzwerke haben viele Vorteile für Unternehmen und private User. Das wurde vor allen Dingen während der Coronapandemie deutlich. Doch wer auf Social Media dauerhaft gut performen möchte, braucht Ideen, mit welcher Art Content die Community unterhalten werden soll. Und das ist gar nicht mal so einfach. Bist du an einem Punkt angekommen, an dem du nicht mehr weißt, was du hochladen sollst? Dann haben wir eine Infografik für dich, die dir gleich 70 Inspirationen liefert, womit du deine Follower begeistern kannst.

Dankeschön, How-tos und Zitate: Diese 70 Social-Media-Ideen kannst du einfach umsetzen

Die Ideen stammen von Marketing Solved und eignen sich vor allen Dingen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Denn unter den 70 Tipps sind zum Beispiel auch „Tell people what you sell“ oder „Host a sell“. Wer nicht für KMU die Social-Media-Kanäle betreut, findet unter den anderen Ideen aber auch etwas Passendes. Beispielsweise Tipp Nummer zehn („Host a Poll“). Auch auf dem OnlineMarketing.de LinkedIn Account haben wir bereits Umfragen durchgeführt, die bei der Community gut ankamen.

© LinkedIn/OnlineMarketing.de

Aber auch How-Tos oder Tutorials können leicht umgesetzt werden und eine enorme Reichweite generieren. Ein gutes Beispiel aus eigenem Haus ist hier der wöchentliche OnlineMarketing.de Smartphone Hack auf Instagram, in dem du viele Tipps und Tricks unter anderem rund um Instagram, Google und Spotify bekommst.

Alle 70 Ideen für deinen nächsten Social Media Post findest du in der Infografik:

© Marketing Solved