Wer verfolgt den Pride Month im Netz?

Nicht allzu überraschend ist, dass das allgemeinhin als weltoffen wahrgenommene Berlin die Top-Stadt ist, in der Inhalte anlässlich des Pride Month auf Instagram konsumiert werden. Erst weit dahinter folgen Hamburg, Stuttgart und Frankfurt am Main. Zielgruppe der Pride-Month-Kampagnen waren hauptsächlich Frauen in der Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren.

Um die Chancen, auch andere Zielgruppen zu erreichen, zu erhöhen, könnten Brands etwa Kampagnen anpassen beziehungsweise auch für Männer und sich als divers identifizierende Personen sowie verschiedene Altersgruppen ansprechendere Kooperationen initiieren.

Pinkwashing oder Empowerment?

Die hohe Zahl an Brands, die beispielsweise ihr Firmenlogo in den sozialen Netzwerken anlässlich des Pride Month bunt gestalteten, ist auf den ersten Blick toll. Doch viele Kritiker:innen zweifeln daran, dass so viele Unternehmen den Pride-Ansatz auch wirklich verkörpern. Denn heutzutage reicht es nicht mehr aus, nur nach außen tolerant und offen aufzutreten. Stattdessen müssen immer noch viele Unternehmen an ihrer Organisation arbeiten, um auch im analogen Raum Gleichberechtigung zu fördern.

Der Juni ist für die LGBTQIA+-Szene ein bedeutsamer Monat mit wichtigen Werten, der auch für Unternehmen eine Möglichkeit darstellen kann, sich zu positionieren. Um Pinkwashing zu vermeiden, sollten diese sich jedoch vorab fragen: „Welchen Wert stifte ich mit meinem Post?“, „Was ist meine Motivation?“, „Nehme ich einen Raum ein, der mir nicht zusteht?“ Auch gilt dieser Monat Brands als Anlass, zu hinterfragen: „Sind wir ein Safe Space?“ und Verbesserungspotenziale zu erkennen sowie Schwachstellen anzugehen.