Im Rahmen des globalen TikTok World Summit hat die Plattform mehrere Updates angekündigt, die für Creator, Brands wie auch User interessant sein könnten. Eines davon ist die Einführung des sogenannten Profile Kit. Dieses ermöglicht es Creatorn, ihr TikTok-Profil bei Linktree zu integrieren und Usern anderer Plattformen somit einen ersten Einblick in ihr Profil zu bieten.

Bis zu sechs TikTok-Videos können Creator und Brands mit der Linktree-Integration hervorheben. Hierbei haben sie mehrere Möglichkeiten: Sie können die zuletzt hochgeladenen Videos oder die beliebtesten TikToks präsentieren, oder aber eine eigene Auswahl treffen. Viewer können die hervorgehobenen TikToks direkt in der Linktree App ansehen. Die Account-Inhaber:innen, so TikTok, verfügen über verschiedene Möglichkeiten, die User zu ihrem Profil zu navigieren.

Das Profile Kit kann für Creator als eine Art TikTok-Lebenslauf fungieren und ihnen dabei helfen, Brand Deals an Land zu ziehen sowie neue Fans zu gewinnen. User profitieren durch den übersichtlichen Einblick in die Profile der Creator und Brands.

Darüber hinaus ist das neue Feature auch für die Plattform selbst von Vorteil: Schließlich geht für TikTok erstellter Content nicht nur in der App selbst, sondern regelmäßig auch auf anderen Plattformen viral. So stammt etwa ein Drittel aller Reels von Drittplattformen (zumeist TikTok). Das Profile Kit biete Usern eine Preview davon, wie Content auf TikTok aussieht – und könnte diese dazu animieren, die App herunterzuladen.

Neben dem Profile Kit hat TikTok unter anderem eine spannende Neuigkeit für Advertiser verkündet: Mit Focused View zahlen Brands nur für Ads, wenn User diese für mindestens sechs Sekunden ansehen oder mit der Werbeanzeige interagieren:

Focused View is the next generation of our current Video View campaign objective on TikTok Ads Manager. With Focused View, brands only pay when users have voluntarily watched an ad for at least 6 seconds or when they interacted with the ad within the first 6 seconds (whichever comes first). This means that ads are shown to users who are truly paying attention and voluntarily engaging with the brand.