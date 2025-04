Tinder und Uber machen es vor: Mit gesponserten KI-Lenses auf Snapchat können Brands personalisierte Inhalte am Puls der Zeit zur Zielgruppenansprache nutzen. Zudem erhalten einige User Gen AI Lenses für Videos.

Für Snapchat wird Advertising immer mehr zum Wachstumsfaktor. Für das Umsatzplus von 16 Prozent im vergangenen Jahr zeichnet nicht zuletzt der Advertising-Aspekt verantwortlich. 5,4 Milliarden US-Dollar standen zu Buche. Und CEO Evan Spiegel kommentierte zum vierten Quartal:

[…] Active advertisers more than doubled in Q4, with the improvements we have made to our advertising platform driving improved advertiser performance and helping to grow revenue 14% year-over-year.

Jetzt erweitert Snapchat die Möglichkeiten für Werbetreibende, um ihre Zielgruppen mithilfe von KI-Technologie möglichst innovativ und mit persönlichem Touch anzusprechen. Gesponserte KI-Lenses sollen Stotytelling und Brandbotschaften mit den Interessen der User verbinden. Erste weltbekannte Marken haben es schon vorgemacht. Derweil erhalten die Snapchat Platin-Nutzer:innen Gen AI Lenses für ihre Videoinhalte.

Werbung trifft natürliches Nutzungsverhalten: Snapchat bringt AI Lenses mit Sponsoring

Von den über 850 Millionen monatlich aktiven Usern setzen laut Snapchat täglich im Schnitt mehr als 300 Millionen AR Features ein. Deshalb bietet sich das Sponsoring von Lenses in diversen Kontexten an. Mit den neuen KI-Lenses können sich Snapchatter auf kreative Weise verwandeln, in eine neue Umgebung reisen und dann ihre digitalen Erlebnisse mit ihren Freund:innen teilen.

Wie das aussehen kann, zeigen die Weltmarken und Digitalexpert:innen von Uber und Tinder. Sie setzen bereits erfolgreich KI-Lenses ein. Zum amerikanischen Feiertag Thanksgiving veröffentlichte Uber die KI-Lens „My Thanksgiving Vibe”. An Silvester lieferte wiederum Tinder die KI-Lens „My 2025 Dating Vibe“. Beide Unternehmen verzeichneten damit eine überdurchschnittlich hohe Nutzungsdauer, gibt Snapchat an.

Auch die weltweit bekannte Pop Band Coldplay nutzt KI-Lenses eingesetzt, um Fans ihr aktuelles Album Moon Music näherzubringen und dieses zugleich zu promoten.

Hannah Johnson, Creative Strategy Lead DACH bei Snap, erklärt:

Gesponserte KI-Lenses machen Werbung auf Snapchat noch kreativer und stellen unsere 850 Millionen monatlich aktive Nutzer*innen in den Mittelpunkt immersiver, teilbarer Markenmomente. Angetrieben von Snaps generativer KI ermöglicht dieses Format Marken in verschiedenen Branchen, schnell hochwertige Erlebnisse zu schaffen und so tiefere Interaktionen und Markenaffinität zu fördern. Unsere Entwicklungen werden bestärkt durch die überzeugenden Ergebnisse, die unsere Werbekunden bereits sehen, während Snapchatter*innen mit ihren KI-gestützten Tools interagieren und sie teilen.

Mehr Kreativität für Creator und die Chance, Ads aus dem Weg zu gehen

User finden die gesponserten KI-Lenses fortan über das Lens Carousel, welches hunderte Millionen von Nutzer:innen mit aktuellen AR-Erlebnissen in Verbindung bringt. Um das Portfolio für User noch mehr auszuweiten, bietet Snapchat künftig neue generative KI-Lenses für Creator-Videos an. Diese Lenses fügen animierte Objekte in die Visualisierung der User ein. Das aktuelle Angebot von drei Lenses wird laut Snapchat noch weiter ausgebaut. Doch die Gen AI Lenses für Videos können nur Snapchat Platin-Abonnent:innen nutzen. Mit diesem Abonnement können User die Snapchat+ Experience ganz ohne Ads genießen. Während Snapchat+ – bereits mit über 14 Millionen Abonnent:innen – für 3,99 Euro pro Monat zu haben ist, soll der Platin-Plan 9,99 Euro monatlich kosten.

Wie die Zukunft der unabhängigen Erfolgsplattform aus der Social-Media-Welt inmitten von Ads, AR Experiences und Abonnementmodellen aussieht, diskutierte CEO und Gründer Evan Spiegel kürzlich im Podcast Diary of a CEO und im Talk mit Colin and Samir.