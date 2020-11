Snapchat hat in einem Blogpost eine Erweiterung seiner Plattform Snap Focus angekündigt. Bereits mit Snap Focus konnten Marketer in sechs aufeinander aufbauenden Kursen die Basics für das Advertising auf der Plattform erlernen. Mit dem neuen Programm Snap Connect können Werbetreibende sich mithilfe drei weiterer Kurse fortbilden. Diese sind als Spezialisierung auf verschiedene Optionen, auf der Plattform mit Direct Response Advertising aktiv zu werden, gedacht.

Verschiedene Experten teilen in dem Programm ihre Insights zu den vielfältigen Möglichkeiten, die die App bietet. Snapchat erklärt:

For the first time, our very own subject-matter experts bring you inside the world of Snapchat to show you how to take your direct-response advertising to the next level. Each specialized Snap Connect certification offers fresh insights, product solutions, creative best practices, and client success stories — all tailored to your industry and region.