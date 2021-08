Nun sind nicht alle Videos, die bei TikTok mit diesem Hashtag eingestellt werden, auch tatsächlich mit einer der berühmten Kampagnen verknüpft. Doch für die Brands ist die Idee der Wiederverwertung von gut funktionierendem Content dennoch vorteilhaft. Old Spice, Snickers und Skittles werden auf der populären Plattform wieder stark thematisiert. Das könnte zu einen Nachfrageplus führen; denn nicht nur Werbung, sondern auch Social Media wie TikTok prägen unsere Kultur. Kinney Edwards, Global Head of Creative Lab bei TikTok, sagt:

We’re excited to be partnering with three legendary brands, creative agency BBDO and The Hive (Mars Wrigley’s in-house social team), to revisit some of the most celebrated campaigns in advertising history, and to see TikTok creators breathe new life into these beloved brands‘ award-winning creative.