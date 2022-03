TikTok hat die Social-Media-Landschaft vor einigen Jahren aufgewühlt. Seitdem treibt die App den Trend hin zu mehr Video-Content bis heute an und prägt ihn weiter. Zahlreiche Social-Plattformen, allen voran Instagram und YouTube, guckten sich das ein oder andere Feature bei TikTok ab. Da beide ohnehin einen Fokus auf Videos legen möchten, scheint der Wandel hier zu passen. Für andere Plattformen wie Reddit oder Twitter, die hauptsächlich auf Text und Memes basieren, scheint dieser zumindest auf den ersten Blick keine sinnvolle Richtung vorzugeben. Das hält die Plattformen jedoch nicht davon ab, eigene Experimente zu starten. Das neueste kommt nun von Reddit.

Wie TechCrunch berichtet, testet die Plattform die Einbindung von Video Reactions in den Kommentaren zu anderen Videos. Im Unterschied zu Instagram und Co. möchte sich Reddit jedoch nicht zur Videoplattform weiterentwickeln. Man ist sich bewusst, dass textbasierte Diskussionen ein Hauptbestandteil der Experience sind. Doch Videoantworten auf andere Einträge sollen Diskussionen weiter vorantreiben und ein neues Element ergänzen.

In line with our work to help people engage in the topics that matter to them through social audio, video, text, memes, and more, we’re in the process of reaching out to a few Reddit communities to see if a new video feature we’re working on is something they find useful and fun. After getting feedback from Redditors, we’ll explore an initial test for this new capability,